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Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 39,4 тыс. человек

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 09:28
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ проследовало 5,4 тысячи транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля 2018 года, пересекли 39,4 тыс. лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

"В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 39,4 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Так, через КПВВ "Майорское" проследовало 8 130 человек и 1 010 транспортных средств, через "Марьинку" - 9 290 человек и 1 795 авто, через "Новотроицкое" - 7 975 человек и 1 565 транспортных средств, через "Гнутово" - 4 295 человек и 980 машин, через "Станицу Луганскую" - 9 695 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию сегодня на утро, 6 июля, в пунктах пропуска находилось такое количество лиц и транспорта: "Майорское" - 20/35; "Гнутово" - 20/20, "Марьинка" - 10/50, "Новотроицкое" - 0/50.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ на Донбассе правоохранители обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС С начала проведения операции "Граница-2018" задержаны почти 1,6 тыс. нарушителей, - ГПСУ
Теги публикации: Государственная пограничная служба, Донбасс, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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