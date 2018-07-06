КПВВ на Донбасі за добу перетнули 39,4 тис. осіб

Через КПВВ прослідувало 5,4 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, перетнули 39,4 тис. осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

"Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 39,4 тис. осіб та 5,4 тис. транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Так, через КПВВ "Майорське" прослідувало 8 130 осіб та 1 010 транспортних засобів, через "Мар’їнка" - 9 290 осіб та 1 795 авто, через "Новотроїцьке" - 7 975 осіб та 1 565 транспортних засобів, через "Гнутове" - 4 295 осіб та 980 машин, через "Станицю Луганську" - 9 695 осіб.

Крім того, зазначається, що станом сьогодні на ранок, 6 липня, у пунктах пропуску перебувала така кількість осіб та транспорту: "Майорське" - 20/35; "Гнутове" - 20/20, "Мар’їнка" - 10/50, "Новотроїцьке" - 0/50.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ на Донбасі правоохоронці виявили комплектуючі для майнінгу криптовалют.