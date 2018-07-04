На КПВВ на Донбассе обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют

Оборудование оценивают в 33 тыс. гривен

На Донбассе обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Гражданин Украины К. следовал из города Мариуполь в город Донецк и пешком прибыл на выход к временно оккупированной территории через КПВВ "Новотроицкое".

"...пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками ГФС Украины из состава Объединенных сил осуществили проверку личных вещей данного гражданина и обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют: блок питания и видео-карту, общей стоимостью 33 тыс. гривен", - сообщают в ООС.

Оборудование было изъято.

Напомним, 28 июня в Донецкой области пограничники обнаружили комплектующие для криптовалютной фермы".