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На КПВВ на Донбассе обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 20:16
Фото: изъятое оборудование (facebook.com/pressjfo.news)
Фото: изъятое оборудование (facebook.com/pressjfo.news)

Оборудование оценивают в 33 тыс. гривен

На Донбассе обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Гражданин Украины К. следовал из города Мариуполь в город Донецк и пешком прибыл на выход к временно оккупированной территории через КПВВ "Новотроицкое".

"...пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины совместно с сотрудниками ГФС Украины из состава Объединенных сил осуществили проверку личных вещей данного гражданина и обнаружили комплектующие для майнинга криптовалют: блок питания и видео-карту, общей стоимостью 33 тыс. гривен", - сообщают в ООС.

Оборудование было изъято.

Напомним, 28 июня в Донецкой области пограничники обнаружили комплектующие для криптовалютной фермы".

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Теги публикации: Донбасс, валюта, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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