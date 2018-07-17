Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

КПВВ за минулу добу перетнули 5,5 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі за добу, 16 липня 2018 року, перетнули понад 37 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Так, як повідомляється, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 5/50; "Новотроїцьке" - 5/40; "Гнутове" - 15/10.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 42,3 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8490 осіб та 980 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9680 осіб та 1890 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8700 осіб та 1620 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4540 осіб та 990 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10860 осіб.

Зазначимо, за добу 15 липня КПВВ на Донбасі перетнули понад 37 тисяч осіб.

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби України Мостиського загону завадили черговим спроб незаконного перетинання державного кордону України нелегальними мігрантами. Так, було затримано трьох громадян Іраку без документів.