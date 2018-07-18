КПВВ на Донбасі за добу перетнули 47 тис. осіб
Через КПВВ за минулу добу прослідувало 5,8 тис. транспортних засобів
Пункти пропуску на Донбасі за добу, 17 липня 2018 року, перетнули 47 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Так, як повідомляється, на КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
"Майорське" - 5/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 10/40; "Гнутове" - 15/15.
Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 47 тисяч осіб та 5,8 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" - 10000 осіб та 1135 транспортних засобів;
"Мар’їнка" - 10460 осіб та 1830 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" - 10355 осіб та 1850 транспортних засобів;
"Гнутове" -5050 осіб та 1070 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" - 11140 осіб.
Нагадаємо, за добу 16 липня КПВВ на Донбасі перетнули понад 37 тисяч осіб і 5,5 тисяч транспортних засобів.
Як раніше писало РБК-Україна, у Харківській області в пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією митники виявили майже 14 кг наркотиків.
Також повідомлялося про затримання нелегалів з Іраку на кордоні з Польшею.