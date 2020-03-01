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КПВВ на Донбассе перешли на весенний график

Новости » Общество   

Пункты пропуска сегодня открылись в 07:00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 марта 2020 года перешли на весенний график работы - с 07:00 до 18:30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что с сегодняшнего дня все пункты пропуска на линии разграничения с оккупированными районами Донбасса будут работать по весеннему графику.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

В связи с этим пограничники просят учитывать изменения в работе КПВВ информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Напомним, на прошлой неделе приостанавливали работу КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре Донецк - Курахово. Пункт пропуска не работал из-за ремонта электрических сетей.

Ранее стало известно, что по состоянию на февраль 2020 года более 950 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.

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