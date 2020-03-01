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КПВВ на Донбасі перейшли на весняний графік

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Пункти пропуску сьогодні відкрилися о 07:00

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 березня 2020 року перейшли на весняний графік роботи - з 07:00 до 18:30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня всі пункти пропуску на лінії розмежування з окупованими районами Донбасу будуть працювати за весняним графіком.

"Пропуск громадян та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30. Час роботи КПВВ збільшується, оскільки в зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим прикордонники просять враховувати зміни в роботі КПВВ інформацію при плануванні поїздок через лінію розмежування.

Нагадаємо, минулого тижня призупиняли роботу КПВВ "Мар'їнка" на дорожньому коридорі Донецьк - Курахове. Пункт пропуску не працював через ремонт електричних мереж.

Раніше стало відомо, що станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.

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