ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Работу КПВВ "Марьинка" восстановлено

Новости » Общество     19.02.2020 - 09:41
Работу КПВВ "Марьинка" восстановлено
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Контрольно-пропускной пункт работает по зимнему графику

Сегодня, 19 февраля, восстановлено работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) в Facebook.

Сообщается, 18 февраля на КПВВ проводились работы по обновлению электрических сетей. На данный момент КПВВ работает в штатном режиме по зимнему графику.

"Работу КПВВ "Марьинка" восстановлено, вчера завершились все электро восстановительные работы. В настоящее время контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме по зимнему графику", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Золотое" в районе разведения сил и средств на Донбассе. Договоренность об открытии КПВВ "Золотое" были достигнуты на нормандской встрече в Париже в декабре 2019 года, однако его не могут открыть из-за отсутствия готовности со стороны ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря все КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы. Согласно графику КПВВ будут работать ежедневно с 08:00 до 17:00.

Пять стран в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины В гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса, - ООН
Новости Украины МарьинкаДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь