КПВВ на Донбассе перешли на осенний график

КПВВ на Донбассе сократили время работы
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 сентября перешли на осенний график. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.
Сообщается, что пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейшли на осенний режим работы с 07:00 до 18:30. В частности, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:
Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской на период ремонта разрушенного моста через реку Северский Донец соорудят временный обходной мост. Отметим, украинская сторона уже завершила работы по разминированию и заявляла о готовности к восстановлению разрушенного моста.
Отметим, на этой неделе контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" прекращал свою работу из-за обстрелов боевиков. По данным штаба операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут" вблизи КПВВ.