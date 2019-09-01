КПВВ на Донбассе перешли на осенний график

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 сентября перешли на осенний график. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Сообщается, что пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейшли на осенний режим работы с 07:00 до 18:30. В частности, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:

"Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое" (не осуществляет пропуск) ;

"Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

"Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

"Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (Пищевик);

"Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской на период ремонта разрушенного моста через реку Северский Донец соорудят временный обходной мост. Отметим, украинская сторона уже завершила работы по разминированию и заявляла о готовности к восстановлению разрушенного моста.

Отметим, на этой неделе контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" прекращал свою работу из-за обстрелов боевиков. По данным штаба операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут" вблизи КПВВ.