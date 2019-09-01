КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік

КПВВ на Донбасі скоротили час роботи
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 вересня перейшли на осінній графік. Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.
Повідомляється, що пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейшли на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30. Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Станиці Луганській на період ремонту зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. Зазначимо, українська сторона вже завершила роботи з розмінування і заявляла про готовність до відновлення зруйнованого мосту.
Відзначимо, цього тижня контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" припиняв свою роботу через обстріли бойовиків. За даними штабу операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" поблизу КПВВ.