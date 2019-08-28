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На Донбассе из-за обстрелов боевиков закрыли КПВВ "Майорское"

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 14:52
На Донбассе из-за обстрелов боевиков закрыли КПВВ "Майорское"
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

КПВВ приостановил свою работу из-за угрозы для жизни мирного населения

Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" временно прекратил пропуск людей и транспортных средств из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что решение о временном закрытие КПВВ было принято из-за угрозы для жизни мирного населения.

"Сегодня, 28 августа, в 12:25 противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут". Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Принимая во внимания, что действия противника ставят под угрозу жизни и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Майорское" до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки 27 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце июля была временно приостановлена работа КПВВ "Гнутово" из-за взрывоопасной ситуации. Тогда вблизи КПВВ из-за горения травы был риск взрыва неразорвавшихся боеприпасов.

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