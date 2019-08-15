В Станице Луганской построят временный мост

Фото: Виталий Комарницкий (Web screenshot)

Временное сооружение будет построено на время ремонта главного моста

В Станице Луганской на время ремонта разрушенного моста через реку Северский Донец соорудят временный обходной мост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Как заявил глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий, ремонт моста в Станице Луганской является одним из приоритетов.

"В этот населенный пункт я провожу рабочие поездки один-два раза в неделю и регулярно общаюсь по решению вопросов с представителями Офиса президента Украины", - сообщил Комарницкий.

На время ремонтных работ будет построен временный обходной мост во избежание остановки работы пункта пропуска. Отмечается, что строительство будет проходить в две очереди. Первая очередь должна быть завершена в течение 2,5 месяцев, в результате которой будет построена полоса шириной в 2,5 м для проезда машины "скорой помощи".

Когда должны начаться ремонтные работы на основном мосте не сообщается, так как пока еще не готов проект.

На данный момент в Луганской области действует лишь один контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской.

Напомним, с 12 августа контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" изменил график работы. Теперь КПВВ функционирует ежедневно до 18:00.

Также, ранее РБК-Украина сообщало, что в Станице Луганской завершился первый этап разминирования территории возле моста. Во время этого этапа было проверено около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территорий, которые составляют дороги и лесополосы на наличие взрывоопасных предметов.