ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КПВВ на Донбассе перешли на осенний график

Новости » Общество    01.09.2019 - 08:00
КПВВ на Донбассе перешли на осенний график
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

КПВВ на Донбассе сократили время работы

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 сентября перешли на осенний график. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Сообщается, что пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейшли на осенний режим работы с 07:00 до 18:30. В частности, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:

  • "Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое" (не осуществляет пропуск) ;
  • "Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";
  • "Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";
  • "Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";
  • "Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (Пищевик);
  • "Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

КПВВ на Донбассе перешли на осенний график

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской на период ремонта разрушенного моста через реку Северский Донец соорудят временный обходной мост. Отметим, украинская сторона уже завершила работы по разминированию и заявляла о готовности к восстановлению разрушенного моста.

Отметим, на этой неделе контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" прекращал свою работу из-за обстрелов боевиков. По данным штаба операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка - Бахмут" вблизи КПВВ.

В СЦКК осудили применение минометов боевиками на Донбассе
Новости Украины Донбасспункт пропускаКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь