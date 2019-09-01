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КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік

Новини » Суспільство    01.09.2019 - 08:00
КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

КПВВ на Донбасі скоротили час роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 вересня перейшли на осінній графік. Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейшли на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30. Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори:

  • "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте" (не здійснює пропуск) ;
  • "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";
  • "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка";
  • "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";
  • "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (Піщевик);
  • "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графікКПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Станиці Луганській на період ремонту зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. Зазначимо, українська сторона вже завершила роботи з розмінування і заявляла про готовність до відновлення зруйнованого мосту.

Відзначимо, цього тижня контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" припиняв свою роботу через обстріли бойовиків. За даними штабу операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" поблизу КПВВ.

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