КПВВ на Донбассе переходят на весенний график

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что с 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний график работы.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины просит учитывать данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Напомним, на прошлой неделе приостанавливали работу КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре Донецк - Курахово. Пауза в работе пункта пропуска была обусловлена ремонтом электрических сетей.

Ранее стало известно, что по состоянию на февраль 2020 года более 950 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.