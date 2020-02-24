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КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік

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Пункти пропуску будуть працювати з 07:00 до 18:30

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Повідомляється, що з 1 березня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний графік роботи.

"Пропуск громадян та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30. Час роботи КПВВ збільшується, оскільки в зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України просить враховувати дану інформацію при плануванні поїздок через лінію розмежування.

Нагадаємо, минулого тижня призупиняли роботу КПВВ "Мар'їнка" на дорожньому коридорі Донецьк - Курахове. Пауза в роботі пункту пропуску була обумовлена ремонтом електричних мереж.

Раніше стало відомо, що станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.

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