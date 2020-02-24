ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КПВВ на Донбассе переходят на весенний график

Новости » Общество     24.02.2020 - 12:29
КПВВ на Донбассе переходят на весенний график
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Пункты пропуска будут работать с 07:00 до 18:30

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что с 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний график работы.

"Пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

В связи с этим Государственная пограничная служба Украины просит учитывать данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

КПВВ на Донбассе переходят на весенний график

Напомним, на прошлой неделе приостанавливали работу КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре Донецк - Курахово. Пауза в работе пункта пропуска была обусловлена ремонтом электрических сетей.

Ранее стало известно, что по состоянию на февраль 2020 года более 950 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу.

Боевики на Донбассе активизировались, за сутки выпустили более 70 мин
Новости Украины ДонбассКПВВграфик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь