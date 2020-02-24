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КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 12:29
КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Пункти пропуску будуть працювати з 07:00 до 18:30

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Повідомляється, що з 1 березня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний графік роботи.

"Пропуск громадян та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30. Час роботи КПВВ збільшується, оскільки в зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України просить враховувати дану інформацію при плануванні поїздок через лінію розмежування.

КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік

Нагадаємо, минулого тижня призупиняли роботу КПВВ "Мар'їнка" на дорожньому коридорі Донецьк - Курахове. Пауза в роботі пункту пропуску була обумовлена ремонтом електричних мереж.

Раніше стало відомо, що станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон.

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