Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

КПВВ на Донбассе сокращают время работы

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе переходят на осенний график. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Сообщается, что с 1 сентября пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейдут на осенний режим работы с 07:00 до 18:30. В частности, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:

"Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое" (не осуществляет пропуск) ;

"Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

"Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

"Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (Пищевик);

"Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской на период ремонта разрушенного моста через реку Северский Донец соорудят временный обходной мост. Отметим, украинская сторона уже завершила работы по разминированию и заявляла о готовности к восстановлению разрушенного моста.

До этого спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик заявил, что ремонт моста в Станице Луганской может продлиться несколько месяцев. По его словам, в связи с этим могут возникнуть временные ограничения при использовании пункта пропуска. В то же время, по данным украинской стороны, боевики на Донбассе продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведение сил в Станице Луганской. Таким образом, ремонт моста постоянно откладывается.