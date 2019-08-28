Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

КПВВ на Донбасі скорочують час роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі переходять на осінній графік. Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з 1 вересня пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30. Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори:

"Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте" (не здійснює пропуск) ;

"Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";

"Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка";

"Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";

"Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (Піщевик);

"Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Станиці Луганській на період ремонту зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. Зазначимо, українська сторона вже завершила роботи з розмінування і заявляла про готовність до відновлення зруйнованого моста.

До цього спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдик заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській може протривати кілька місяців. За його словами, у зв'язку з цим можуть виникнути тимчасові обмеження при використанні пункту пропуску. У той же час, за даними української сторони, бойовики на Донбасі продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, розташованих на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. Таким чином, ремонт мосту постійно відкладається.