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КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 21:19
КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

КПВВ на Донбасі скорочують час роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі переходять на осінній графік. Про це йдеться в повідомленні прес-центра операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що з 1 вересня пункти пропуску на лінії зіткнення в Донбасі перейдуть на осінній режим роботи з 07:00 до 18:30. Зокрема, по осінньому графіком будуть функціонувати такі дорожні коридори:

  • "Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ" - КПВВ "Золоте" (не здійснює пропуск) ;
  • "Горлівка - Бахмут" - КПВВ "Майорське";
  • "Донецьк - Курахове" - КПВВ "Мар'їнка";
  • "Донецьк - Маріуполь (через Маріуполь)" - КПВВ "Новотроїцьке";
  • "Новоазовськ - Покровськ - Талаківка - Маріуполь" - КПВВ "Гнутове" (Піщевик);
  • "Станиця-Луганська - Щастя - Новоайдар" - КПВВ "Станиця Луганська".

КПВВ на Донбасі переходять на осінній графік

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Станиці Луганській на період ремонту зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. Зазначимо, українська сторона вже завершила роботи з розмінування і заявляла про готовність до відновлення зруйнованого моста.

До цього спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдик заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській може протривати кілька місяців. За його словами, у зв'язку з цим можуть виникнути тимчасові обмеження при використанні пункту пропуску. У той же час, за даними української сторони, бойовики на Донбасі продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, розташованих на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. Таким чином, ремонт мосту постійно відкладається.

Бойовики на Донбасі 9 раз обстріляли позиції ООС
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