На границе с Беларусью остаются около 500 хасидов, ситуация контролируемая

Фото: хасиды на КПП "Новые Яриловичи" (facebook.com/DPSUkraine)

Пограничники не планируют пропускать в Украину собравшихся на границе с Беларусью хасидов. Сейчас возле пункта пропуска "Новый Яриловичи" со стороны Беларуси продолжаются оставаться около 500 паломников.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, скопление иностранцев пока наблюдается лишь возле пункта пропуска "Новые Яриловичи". Они продолжают находиться между пунктами пропуска на белорусской территории.

"Прибытие групп иностранцев начали фиксировать вчера после обеда. Они находятся на территории Беларуси. Им было доведено решение правительства, что до 28 сентября действует запрет на въезд иностранцам. Однако мы видим, что даже после разъяснений они не оставляют попытки попасть на территорию Украины", - сообщил Демченко.

Для предотвращения провокаций и попыток незаконного пересечения границы вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи" находятся дополнительные силы погранслужбы, а также полиции и Нацгвардии.

"Ситуация остается контролируемой. Никаких провокаций пока не было зафиксировано", - добавил Демченко.

Напомним, 14 сентября на украино-белорусской границе собрались около 1,5 тысячи хасидов. Они пытались попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана.

Как писало РБК-Украина, из-за ситуации с хасидами Украина ограничила пропуск через КПП "Новые Яриловичи".