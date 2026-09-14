КПП "Шегині - Медика" на рік закриють для автобусів з України: як зміниться рух з 20 вересня

Рух автобусів через "Шегині - Медика"

З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску "Шегині - Медика" розпочнуться ремонтні роботи.

У зв’язку з цим автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші КПП, йдеться у повідомленні.

Як каже польська сторона, такий формат руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

Альтернативні пункти пропуску для автобусів:

"Смільниця - Кросценко",

"Нижанковичі - Мальховіце",

"Краківець - Корчова".

Це дозволить продовжувати виконання регулярних рейсів з урахуванням змін.

Також у міністерстві нагадали, що регулярні рейси можуть реєструватися в єЧерзі:

на виїзд з України за 30 днів,

нерегулярні - за 3 доби до очікуваної дати перетину кордону.

"Просимо перевізників врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня", - зазначили у міністерстві.