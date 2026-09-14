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КПП "Шегині - Медика" на рік закриють для автобусів з України: як зміниться рух з 20 вересня

20:46 14.09.2026 Пн
2 хв
Польська сторона запланувала масштабну реконструкцію
aimg Олена Бджола
Фото: Пункт пропуску Шегині - Медика (dpsu.gov.ua)

Рух автобусів змінюється на пункті пропуску "Шегині - Медика" вже з 20 вересня. Вони будуть перенаправлені на інші КПП на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України у Telegram.

Рух автобусів через "Шегині - Медика"

З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску "Шегині - Медика" розпочнуться ремонтні роботи.

У зв’язку з цим автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші КПП, йдеться у повідомленні.

Як каже польська сторона, такий формат руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

Альтернативні пункти пропуску для автобусів:

  • "Смільниця - Кросценко",
  • "Нижанковичі - Мальховіце",
  • "Краківець - Корчова".

Це дозволить продовжувати виконання регулярних рейсів з урахуванням змін.

Також у міністерстві нагадали, що регулярні рейси можуть реєструватися в єЧерзі:

  • на виїзд з України за 30 днів,
  • нерегулярні - за 3 доби до очікуваної дати перетину кордону.

"Просимо перевізників врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня", - зазначили у міністерстві.

Раніше РБК-Україна писало, що з 15 червня через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску "Шегині - Медика" здійснювали зі затримками.

Також повідомлялося, що Україна і Польща домовилися не обмежувати рух автобусів через пункт пропуску "Шегині - Медика" під час літніх ремонтних робіт.

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