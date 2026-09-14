КПП "Шегині - Медика" на рік закриють для автобусів з України: як зміниться рух з 20 вересня

Рух автобусів змінюється на пункті пропуску "Шегині - Медика" вже з 20 вересня. Вони будуть перенаправлені на інші КПП на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту України у Telegram.
З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску "Шегині - Медика" розпочнуться ремонтні роботи.
У зв’язку з цим автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші КПП, йдеться у повідомленні.
Як каже польська сторона, такий формат руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.
Альтернативні пункти пропуску для автобусів:
Це дозволить продовжувати виконання регулярних рейсів з урахуванням змін.
Також у міністерстві нагадали, що регулярні рейси можуть реєструватися в єЧерзі:
"Просимо перевізників врахувати зміни під час планування маршрутів до Польщі з 20 вересня", - зазначили у міністерстві.
Раніше РБК-Україна писало, що з 15 червня через ремонтні роботи оформлення та пропуск автобусів на пункті пропуску "Шегині - Медика" здійснювали зі затримками.
Також повідомлялося, що Україна і Польща домовилися не обмежувати рух автобусів через пункт пропуску "Шегині - Медика" під час літніх ремонтних робіт.