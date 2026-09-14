КПП "Шегини - Медика" на год закроют для автобусов из Украины: как изменится движение с 20 сентября

Движение автобусов меняется на пункте пропуска "Шегини - Медика" уже с 20 сентября. Они будут перенаправлены на другие КПП на границе с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины в Telegram.
С 20 сентября на польской стороне пункта пропуска "Шегини - Медика" начнутся ремонтные работы.
В связи с этим автобусы, следующие из Украины в Польшу, будут перенаправлены на другие КПП, говорится в сообщении.
Как говорит польская сторона, такой формат движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.
Альтернативные пункты пропуска для автобусов:
Это позволит продолжать выполнение регулярных рейсов с учетом изменений.
Также в министерстве напомнили, что регулярные рейсы могут зарегистрироваться в очереди:
"Просим перевозчиков учесть изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября", - отметили в министерстве.
Ранее РБК-Украина писало, что с 15 июня из-за ремонтных работ оформление и пропуск автобусов на пункте пропуска "Шегини = Медика" осуществляли с задержками.
Также сообщалось, что Украина и Польша договорились не ограничивать движение автобусов из-за пункта пропуска "Шегини - Медика" во время летних ремонтных работ.