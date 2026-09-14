КПП "Шегини - Медика" на год закроют для автобусов из Украины: как изменится движение с 20 сентября

Движение автобусов через "Шегини - Медика"

С 20 сентября на польской стороне пункта пропуска "Шегини - Медика" начнутся ремонтные работы.

В связи с этим автобусы, следующие из Украины в Польшу, будут перенаправлены на другие КПП, говорится в сообщении.

Как говорит польская сторона, такой формат движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

Альтернативные пункты пропуска для автобусов:

"Смельница - Кросценко",

"Нижанковичи - Мальховице",

"Краковец - Корчева".

Это позволит продолжать выполнение регулярных рейсов с учетом изменений.

Также в министерстве напомнили, что регулярные рейсы могут зарегистрироваться в очереди:

на выезд из Украины за 30 дней,

нерегулярные - за 3 суток до ожидаемой даты пересечения границы.

"Просим перевозчиков учесть изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября", - отметили в министерстве.