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КПП "Шегини - Медика" на год закроют для автобусов из Украины: как изменится движение с 20 сентября

20:46 14.09.2026 Пн
2 мин
Польская сторона запланировала масштабную реконструкцию
aimg Елена Бджола
Фото: Пункт пропуска Шегини - Медика (dpsu.gov.ua)

Движение автобусов меняется на пункте пропуска "Шегини - Медика" уже с 20 сентября. Они будут перенаправлены на другие КПП на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины в Telegram.

Движение автобусов через "Шегини - Медика"

С 20 сентября на польской стороне пункта пропуска "Шегини - Медика" начнутся ремонтные работы.

В связи с этим автобусы, следующие из Украины в Польшу, будут перенаправлены на другие КПП, говорится в сообщении.

Как говорит польская сторона, такой формат движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

Альтернативные пункты пропуска для автобусов:

  • "Смельница - Кросценко",
  • "Нижанковичи - Мальховице",
  • "Краковец - Корчева".

Это позволит продолжать выполнение регулярных рейсов с учетом изменений.

Также в министерстве напомнили, что регулярные рейсы могут зарегистрироваться в очереди:

  • на выезд из Украины за 30 дней,
  • нерегулярные - за 3 суток до ожидаемой даты пересечения границы.

"Просим перевозчиков учесть изменения при планировании маршрутов в Польшу с 20 сентября", - отметили в министерстве.

Ранее РБК-Украина писало, что с 15 июня из-за ремонтных работ оформление и пропуск автобусов на пункте пропуска "Шегини = Медика" осуществляли с задержками.

Также сообщалось, что Украина и Польша договорились не ограничивать движение автобусов из-за пункта пропуска "Шегини - Медика" во время летних ремонтных работ.

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