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КПП "Краковец" возобновит пропуск легковых автомобилей: известна дата

Фото: КПП "Краковец" возобновит пропуск легковых автомобилей dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня, 1 августа, КПП "Краковец" возобновляет пропуск легковых автомобилей. Также завершается обустройство павильона для оформления пассажирских автобусов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

КПП начнет пропускать легковые автомобили с 08:00 1 августа.

"Сейчас завершаются работы по обустройству павильона для оформления пассажирских автобусов. О начале их пропуска будет сообщено дополнительно", - пишет пресс-служба ГПСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" был временно закрыт для выезда из Украины.

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