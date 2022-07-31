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КПП "Краковець" відновить пропуск легкових автомобілів: відома дата

Фото: КПП "Краковець" відновить пропуск легкових автомобілів (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відзавтра, 1 серпня, КПП "Краковець" відновлює пропуск легкових автомобілів. Також завершується облаштування павільйону для оформлення пасажирських автобусів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

КПП почне пропускати легкові автомобілі з 08:00 1 серпня.

"Наразі завершуються роботи по облаштуванню павільйону для оформлення пасажирських автобусів. Про початок їх пропуску буде повідомлено додатково", - пише пресслужба ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на кордоні з Польщею пункт пропуску "Краківець" був тимчасово закритий для виїзду з України.

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