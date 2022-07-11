Когда стартует новый сезон УПЛ: названа дата

Новый сезон футбольной Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа 2022 года - в День Государственного флага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

По его словам, матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.

Стадионы должны иметь обустроенные по всем стандартам места для укрытия.

"Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться - футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС", - добавил Гутцайт.