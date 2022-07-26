Бронь для игроков и пустые трибуны. Черновик протокола проведения УПЛ появился в сети
Часть протокола проведения матчей украинской Премьер-лиги сезона 2022/23 в условиях войны стала доступна футбольной общественности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал KDK.
Футболисты, официальные представители и руководители клубов УПЛ, а также работники Украинской ассоциации футбола, Премьер-лиги и ПФЛ получат бронирование от военной службы. Координировать этот процесс будут три министерства – спорта, обороны и экономики.
Матчи УПЛ сыграют только на стадионах, допущенных областными или Киевской городской военными администрациями. Каждый клуб Премьер-лиги определит ответственных за безопасность во время поединков. Они будут извещать футбольные органы управления о возможности проведения матчей за неделю до стартового свистка.
"Матчи проводятся без зрителей. На стадионе могут присутствовать не более 280 человек:
- 90 – футболисты и тренерский штаб
- 9 – арбитры и видеоассистенты
- 6 – болбои (старше 18 лет)
- 20 – представители клубов
- 11 – официальные лица матча
- 15 – представители УАФ, УПЛ, ПФЛ
- 20 – персонал стадиона
- 20 – лица, ответственные за безопасность
- 10 – медики, полиция, ГСЧС
- 9 – представители военных администраций и других органов власти
- 40 – журналисты и фотографы
- 30 – съемочная группа", – говорится в сообщении.
Руководители спортивных арен должны подготовить защитные постройки для всех участников матчей. Укрытия будут рядом со стадионами. Максимальное разрешенное расстояние – 500 метров. Каждый присутствующий на матче будет проходить инструктаж безопасности.
Алгоритм действий при воздушной тревоге клубы и директора стадионов должны наработать с местными военными администрациями, правоохранителями, спасателями и медиками. Решение об эвакуации будут совместно принимать делегат матча и представитель военной администрации.
Если воздушная тревога будет продолжаться более 60 минут, матч могут полностью остановить и провести в другой день и даже на другой арене. Клубы-хозяева будут отвечать за соблюдение всех требований безопасности.
УАФ и Премьер-лига запланировали старт футбольного чемпионата в наивысшем дивизионе на 23 августа. Скорее всего, матчи будут играть в Киеве и области, а также на западе Украины.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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