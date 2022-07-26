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Бронь для игроков и пустые трибуны. Черновик протокола проведения УПЛ появился в сети

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Киев, Вторник 26 июля 2022 14:55
Бронь для игроков и пустые трибуны. Черновик протокола проведения УПЛ появился в сети Фото: "Динамовец" Александр Караваев против двух "горняков" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Часть протокола проведения матчей украинской Премьер-лиги сезона 2022/23 в условиях войны стала доступна футбольной общественности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал KDK.

Футболисты, официальные представители и руководители клубов УПЛ, а также работники Украинской ассоциации футбола, Премьер-лиги и ПФЛ получат бронирование от военной службы. Координировать этот процесс будут три министерства – спорта, обороны и экономики.

Матчи УПЛ сыграют только на стадионах, допущенных областными или Киевской городской военными администрациями. Каждый клуб Премьер-лиги определит ответственных за безопасность во время поединков. Они будут извещать футбольные органы управления о возможности проведения матчей за неделю до стартового свистка.

"Матчи проводятся без зрителей. На стадионе могут присутствовать не более 280 человек:

  • 90 – футболисты и тренерский штаб
  • 9 – арбитры и видеоассистенты
  • 6 – болбои (старше 18 лет)
  • 20 – представители клубов
  • 11 – официальные лица матча
  • 15 – представители УАФ, УПЛ, ПФЛ
  • 20 – персонал стадиона
  • 20 – лица, ответственные за безопасность
  • 10 – медики, полиция, ГСЧС
  • 9 – представители военных администраций и других органов власти
  • 40 – журналисты и фотографы
  • 30 – съемочная группа", – говорится в сообщении.


Руководители спортивных арен должны подготовить защитные постройки для всех участников матчей. Укрытия будут рядом со стадионами. Максимальное разрешенное расстояние – 500 метров. Каждый присутствующий на матче будет проходить инструктаж безопасности.

Алгоритм действий при воздушной тревоге клубы и директора стадионов должны наработать с местными военными администрациями, правоохранителями, спасателями и медиками. Решение об эвакуации будут совместно принимать делегат матча и представитель военной администрации.

Если воздушная тревога будет продолжаться более 60 минут, матч могут полностью остановить и провести в другой день и даже на другой арене. Клубы-хозяева будут отвечать за соблюдение всех требований безопасности.

УАФ и Премьер-лига запланировали старт футбольного чемпионата в наивысшем дивизионе на 23 августа. Скорее всего, матчи будут играть в Киеве и области, а также на западе Украины.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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