Кожну українську дитину, викрадену РФ, потрібно повернути в сім'ю,- голова Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що всі українські діти, яких викрала Росія, мають бути повернуті в сім'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.
Вона підкреслила, що людські втрати у війні РФ проти України мають припинитися.
"Це означає, що кожна українська дитина, викрадена Росією, має бути повернута у свою сім'ю. Я дякую президенту США за його чітке зобов'язання сьогодні забезпечити возз'єднання цих дітей з їхніми близькими", - написала фон дер Ляєн.
У такий спосіб глава ЄК відреагувала на пост глави Білого дому Дональда Трампа в Truth Social, у якому розповів про їхню розмову і назвав повернення дітей вершиною всіх пріоритетів. У цьому пості він розповів про розмову з головою Єврокомісії, зазначивши, що
"Це також важлива тема для моєї дружини Меланії. Це питання, що стоїть на першому місці у всіх списках, і світ буде працювати разом, щоб вирішити його, в надії повернути дітей в їхні сім'ї", - підкреслив президент США.
Нагадаємо, що нещодавно перша леді США Меланія Трамп передала через свого чоловіка - президента США, лист російському диктатору Володимиру Путіну У ньому йшлося про безпеку і благополуччя багатьох дітей, і що Путін, на її думку, може забезпечити "одним розчерком пера".
Також ми писали, що у США Росію та Білорусь можуть визнати спонсорами тероризму через викрадення українських дітей, які відбуваються регулярно.