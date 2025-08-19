Каждого украинского ребенка, похищенного РФ, нужно вернуть в семью,- глава Еврокомисии

Она подчернула, что человеческие потери в войне РФ против Украины должны прекратиться.

"Это значит, что каждый украинский ребенок, похищенный Россией, должен быть возвращен в свою семью. Я благодарю президента США за его четкое обязательство сегодня обеспечить воссоединение этих детей с их близкими", - написала фон дер Ляйен.

Таким образом глава ЕК отреагировала на пост главы Белого дома Дональда Трампа в Truth Social, в котором рассказал об их разговоре и назвал возвращение детей вершиной всех приоритетов. В этом посте он рассказал о разговоре с главой Еврокомиссии, отметив, что

"Это также важная тема для моей жены Мелании. Это вопрос, стоящий на первом месте во всех списках, и мир будет работать вместе, чтобы решить его, в надежде вернуть детей в их семьи", - подчернул президент США.