Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Каждого украинского ребенка, похищенного РФ, нужно вернуть в семью,- глава Еврокомисии

Фото: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все украинские дети, которые были похищены Россией, должны быть возвращены в семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Она подчернула, что человеческие потери в войне РФ против Украины должны прекратиться.

"Это значит, что каждый украинский ребенок, похищенный Россией, должен быть возвращен в свою семью. Я благодарю президента США за его четкое обязательство сегодня обеспечить воссоединение этих детей с их близкими", - написала фон дер Ляйен.

Таким образом глава ЕК отреагировала на пост главы Белого дома Дональда Трампа в Truth Social, в котором рассказал об их разговоре и назвал возвращение детей вершиной всех приоритетов. В этом посте он рассказал о разговоре с главой Еврокомиссии, отметив, что 

"Это также важная тема для моей жены Мелании. Это вопрос, стоящий на первом месте во всех списках, и мир будет работать вместе, чтобы решить его, в надежде вернуть детей в их семьи", - подчернул президент США.

Напомним, что недавно первая леди США Мелания Трамп передала через своего мужа - президента США, письмо российскому диктатору Владимиру Путину В нем речь шла о безопасности и благополучии многих детей, и что Путин, по ее мнению, может обеспечить "одним росчерком пера".

Также мы писали, что в США Россию и Беларусь могут признать спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей, которые происходят регулярно.

Дональд ТрампДетиУрсула фон дер Ляйен