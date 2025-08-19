UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Кожній стороні доведеться піти на поступки: Рубіо про мирну угоду РФ і України

Фото: жодна зі сторін не отримає 100% дотримання своїх вимог(Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна і Росія будуть змушені піти на поступки, щоб укласти мирну угоду. За його словами, жодна сторона не буде задоволена на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Рубіо наголосив, що в будь-яких переговорах, спрямованих на завершення війни або будь-якого конфлікту, обидві сторони мають не тільки отримувати, а й давати.

"По суті, одна сторона не отримає тут 100%. Кожній стороні доведеться піти на певні поступки", - заявив він.

І хоча це "непросто" і можливо "несправедливо", держсекретар США додав, що тільки так можна покласти край війні.

"Єдині війни, які не закінчуються таким чином, це ті, що передбачають беззастережну капітуляцію однієї або іншої сторони, і ми не побачимо цього в цьому конфлікті", - зазначив Рубіо.

Також, за його словами, після проведеної зустрічі у Вашингтоні очікується саміт президента Володимира Зеленського з російським диктатором Путіним, а вже потім - переговори лідерів за участю Дональда Трампа. Саме на останній зустрічі планується укласти угоду між Києвом і Москвою про припинення війни.

Як відомо, Володимир Зеленський 18 серпня прибув до Вашингтона, де в Білому домі провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Потім до бесіди приєдналися європейські лідери.

Після Трамп повідомив, що говорив телефоном із главою Кремля Володимиром Путіним. Він анонсував, що розпочав організацію зустрічі Зеленського і Путіна, після якої буде ще одна зустріч - уже тристороння.

Росія зі свого боку підтвердила бажання провести спочатку двосторонню зустріч, а потім - ще раз провести переговори за участю Дональда Трампа.

