Каждой стороне придется пойти на уступки: Рубио о мирном соглашении РФ и Украины

Рубио подчернул, что в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только получать, но и давать.

"По сути, одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки", - заявил он.

И хотя это "непросто" и возможно "несправедливо", госсекретарь США добавил, что только так можно положить конец войне.

"Единственные войны, которые не заканчиваются таким образом, это те, что предусматривают безоговорочную капитуляцию одной или другой стороны, и мы не увидим этого в данном конфликте", - отметил Рубио.

Также, по его словам, после проведенной встречи в Вашингтоне ожидается саммит президента Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным, а уже потом - переговоры лидеров с участием Дональда Трампа. Именно на последней встрече планируется заключить соглашение между Киевом и Москвой о прекращении войны.