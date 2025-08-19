RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Каждой стороне придется пойти на уступки: Рубио о мирном соглашении РФ и Украины

Фото: ни одна из сторон не получит 100% соблюдения своих требований(Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия будут вынуждены пойти на уступки, чтобы заключить мирную сделку. По его словам, ни одна сторона не будет удовлетворена на 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

Рубио подчернул, что в любых переговорах, направленных на завершение войны или любого конфликта, обе стороны должны не только получать, но и давать.

"По сути, одна сторона не получит здесь 100%. Каждой стороне придется пойти на определенные уступки", - заявил он.

И хотя это "непросто" и возможно "несправедливо", госсекретарь США добавил, что только так можно положить конец войне.

"Единственные войны, которые не заканчиваются таким образом, это те, что предусматривают безоговорочную капитуляцию одной или другой стороны, и мы не увидим этого в данном конфликте", - отметил Рубио.

Также, по его словам, после проведенной встречи в Вашингтоне ожидается саммит президента Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным, а уже потом - переговоры лидеров с участием Дональда Трампа. Именно на последней встрече планируется заключить соглашение между Киевом и Москвой о прекращении войны.

Как известно, Владимир Зеленский 18 августа прибыл в Вашингтон, где в Белом доме провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Затем к беседе присоединились европейские лидеры.

После Трамп сообщил, что говорил по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным. Он анонсировал, что начал организацию встречи Зеленского и Путина, после которой будет еще одна встреча - уже трехстороння.

Россия в свою очередь подтвердила желание провести сначала двустороннюю встречу, а затем - еще раз провести переговоры с участием Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговорыВойна в Украине