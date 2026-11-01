Кожні 41 секунду - мінус ціль: "Мадяр" розповів про рекордні результати СБС у жовтні

За даними командувача, у жовтні підрозділи Сил безпілотних систем уразили 64 807 ворожих цілей. У середньому це 2091 ціль на добу - або одна кожні 41 секунду.

Водночас за місяць СБС відзвітували про втрати 16 796 російських військових. За цим показником жовтень став рекордним для угруповання за час повномасштабної війни.

Як зазначив Бровді, втрати живої сили противника зросли на 52,55% порівняно із серпнем, коли цей показник становив 11 010 осіб. У вересні йшлося про 13 468 військових, тож у жовтні показник збільшився ще на 24,71%.

У середньому, за даними СБС, за добу російська армія втрачала 542 військових. Найбільший результат за один день зафіксували 24 жовтня - тоді противник втратив 701 військового.

Скільки бойових місій виконали СБС у жовтні

За місяць підрозділи угруповання виконали загалом 255 605 бойових місій. Із них 151,5 тисячі становили ударні вильоти, ще 104 тисячі — розвідувальні.

Найбільша частка втрат живої сили противника припала на Добропільсько-Покровський напрямок, а також Олександрівський і Гуляйпільський напрямки.

Загалом на цих ділянках, за даними СБС, припало 11 672 втрати з 16 796 - це 69,49% від загального показника. Зокрема, на Добропільсько-Покровському напрямку йдеться про 7360 військових, а на Олександрівському та Гуляйпільському - про 4312.

Наведені цифри стосуються виключно підрозділів угруповання та не охоплюють результати інших підрозділів Сил оборони України.