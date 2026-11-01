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Каждые 41 секунду - минус цель: "Мадьяр" рассказал о рекордных результатах СБС в октябре

10:39 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди (Getty Images)

В октябре Силы беспилотных систем зафиксировали самые высокие за время войны показатели поражения живой силы противника. Речь идет о почти 16,8 тысячах российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

По данным командующего, в октябре подразделения Сил беспилотных систем поразили 64 807 враждебных целей. В среднем это 2091 цель в сутки – или одна каждые 41 секунду.

В то же время, за месяц СБС отчитались о потерях 16 796 российских военных. По этому показателю октябрь стал рекордным для группировки за время полномасштабной войны.

Как отметил Бровди, потери живой силы противника выросли на 52,55% по сравнению с августом, когда этот показатель составил 11010 человек. В сентябре речь шла о 13 468 военных, так что в октябре показатель увеличился еще на 24,71%.

В среднем, по данным СБС, в сутки российская армия теряла 542 военных. Наибольший результат за один день зафиксировали 24 октября – тогда противник потерял 701 военного.

Сколько боевых миссий выполнили СБС в октябре

За месяц подразделения группировки выполнили всего 255 605 боевых миссий. Из них 151,5 тысяч составляли ударные вылеты, еще 104 тысяч — разведывательные.

Наибольшая доля потерь живой силы противника пришлась на Добропольско-Покровское направление, а также Александровское и Гуляйпольское направления.

В целом на этих участках, по данным ССС, пришлось 11 672 потери с 16 796 – это 69,49% от общего показателя. В частности, на Добропольско-Покровском направлении речь идет о 7360 военных, а на Александровском и Гуляйпольском – о 4312.

Приведенные цифры относятся исключительно к подразделениям группировки и не охватывают результаты других подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, по оценкам британского издания The Economist, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми. Общие потери российской армии, включая раненых, оценивают в 1,4-2,1 млн человек.

Кроме того, операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ за неделю обезвредили 3198 российских военных, из которых 2146, по верифицированным данным подразделения, погибли, а еще 1052 получили ранения.

В СБУ заявили, что это рекордный результат по количеству пораженной живой силы противника за столь короткий промежуток времени.

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