Кожна третя дитина - без рідного дому: оприлюднили страшні цифри після 4 років війни

Повномасштабна війна змусила кожну третю дитину покинути рідну домівку. Станом на початок 2026 року понад 2,5 мільйона українських дітей залишаються переміщеними особами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ЮНІСЕФ.
Читайте також: У ЄС зросла кількість українських біженців: в яких країнах найбільший приріст
Головне:
За даними організації, загальна кількість переміщених дітей становить 2 589 900 осіб. Розподіл виглядає наступним чином:
Регіональна директорка ЮНІСЕФ Реджина Де Домінічис підкреслила, що безпека стає дедалі менш доступною, оскільки атаки на цивільні райони тривають по всій країні. Багато підлітків (кожен третій віком 15-19 років) були змушені змінювати місце проживання щонайменше двічі.
Війна завдала катастрофічних ударів по системах, від яких залежить життя дітей:
Крім фізичних загроз та відсутності опалення через удари по енергетиці, критичним стає стан психічного здоров'я. Опитування показало, що кожен четвертий підліток в Україні втрачає надію на майбутнє всередині країни через постійний страх та соціальну ізоляцію в укриттях.
Читайте також про те, що Ірландія автоматично продовжила дію імміграційних дозволів українцям, які мали тимчасовий захист, до весни 2027 року.
Раніше ми писали про те, що Молдова продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 1 березня 2027 року. Це надає право не лише на легальне пребування у країні, а й на доступ до механізмів підтримки.