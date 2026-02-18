Каждый третий ребенок - без родного дома: обнародовали страшные цифры после 4 лет войны

Полномасштабная война заставила каждого третьего ребенка покинуть родной дом. По состоянию на начало 2026 года более 2,5 миллиона украинских детей остаются перемещенными лицами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ЮНИСЕФ.
Главное:
По данным организации, общее количество перемещенных детей составляет 2 589 900 человек. Распределение выглядит следующим образом:
Региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис подчеркнула, что безопасность становится все менее доступной, поскольку атаки на гражданские районы продолжаются по всей стране.
Многие подростки (каждый третий в возрасте 15-19 лет) были вынуждены менять место жительства по меньшей мере дважды.
Война нанесла катастрофические удары по системам, от которых зависит жизнь детей:
Кроме физических угроз и отсутствия отопления из-за ударов по энергетике, критическим становится состояние психического здоровья. Опрос показал, что каждый четвертый подросток в Украине теряет надежду на будущее внутри страны из-за постоянного страха и социальной изоляции в укрытиях.
