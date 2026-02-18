Каждый третий ребенок - без родного дома: обнародовали страшные цифры после 4 лет войны

Главное:

Масштаб: Каждый третий ребенок в Украине является перемещенным лицом (всего более 2,5 млн).

Каждый третий ребенок в Украине является перемещенным лицом (всего более 2,5 млн). Динамика потерь: Количество пострадавших детей растет третий год подряд - в 2025-м зафиксирован рост на 10%.

Количество пострадавших детей растет третий год подряд - в 2025-м зафиксирован рост на 10%. Инфраструктурный кризис: Повреждено 1700 школ и 200 больниц за последний год, что лишает детей базовых услуг.

Повреждено 1700 школ и 200 больниц за последний год, что лишает детей базовых услуг. Психологическое состояние: 25% старших подростков не видят своего будущего в Украине из-за войны.

География перемещения и риски безопасности

По данным организации, общее количество перемещенных детей составляет 2 589 900 человек. Распределение выглядит следующим образом:

Внутри Украины: более 791 000 детей;

более 791 000 детей; За рубежом (в статусе беженцев): почти 1 798 900 детей.

Региональный директор ЮНИСЕФ Реджина Де Доминичис подчеркнула, что безопасность становится все менее доступной, поскольку атаки на гражданские районы продолжаются по всей стране.

Многие подростки (каждый третий в возрасте 15-19 лет) были вынуждены менять место жительства по меньшей мере дважды.

Разрушение инфраструктуры и гуманитарные вызовы

Война нанесла катастрофические удары по системам, от которых зависит жизнь детей:

Образование: более 1700 школ повреждены или уничтожены; каждый третий ребенок лишен возможности учиться очно.

более 1700 школ повреждены или уничтожены; каждый третий ребенок лишен возможности учиться очно. Медицина: только за 2025 год подтверждено разрушение почти 200 медицинских учреждений.

только за 2025 год подтверждено разрушение почти 200 медицинских учреждений. Потери: с начала полномасштабного вторжения более 3200 детей погибли или получили ранения. В 2025 году количество пострадавших выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Психологическое давление и потеря надежды

Кроме физических угроз и отсутствия отопления из-за ударов по энергетике, критическим становится состояние психического здоровья. Опрос показал, что каждый четвертый подросток в Украине теряет надежду на будущее внутри страны из-за постоянного страха и социальной изоляции в укрытиях.