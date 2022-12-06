Кожна спроба провести переговори з Путіним внутрішньо зміцнюють його, - МЗС Польщі

"Він вважає, що таким чином Захід демонструє слабкість. Тому чим більше таких дзвінків, тим сильнішим Путін відчуває себе внутрішньо", - заявив Пшидач.

У самій Польщі вважають, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна. Пшидач критикує підтримку контактів та проведення перемовин його колег із Путіним.

"Через політику ізоляції Росії можна досягти бажаних цілей. І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, тому що це тільки посилює Володимира Путіна", - заявив заступник міністра.

Пшидач пояснює, що Путін думає, якщо йому дзвонять, значить, стають слабшими. А отже, Путін може вважати, що його політика правильна.