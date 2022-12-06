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Кожна спроба провести переговори з Путіним внутрішньо зміцнюють його, - МЗС Польщі

Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Кожна спроба провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним лише зміцнює його внутрішньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МЗС Польщі Мартіна Пшидача, яку приводить RMF FM.

"Він вважає, що таким чином Захід демонструє слабкість. Тому чим більше таких дзвінків, тим сильнішим Путін відчуває себе внутрішньо", - заявив Пшидач.

У самій Польщі вважають, що найбільш ефективною буде саме політика ізоляції Путіна. Пшидач критикує підтримку контактів та проведення перемовин його колег із Путіним.

"Через політику ізоляції Росії можна досягти бажаних цілей. І ми критично ставимося до всіх цих телефонних дзвінків, спроб переговорів, тому що це тільки посилює Володимира Путіна", - заявив заступник міністра.

Пшидач пояснює, що Путін думає, якщо йому дзвонять, значить, стають слабшими. А отже, Путін може вважати, що його політика правильна.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати та окремі гарантії для Росії.

Пізніше Інститут вивчення війни заявив, що заява президент Франції Еммануель Макрон посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити "гарантію безпеки" для Москви.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі припускає, що Путін може використовувати переговори для переозброєння

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