Каждая попытка провести переговоры с Путиным лишь внутренне укрепляет его, - МИД Польши

"Он считает, что таким образом Запад демонстрирует слабость. Поэтому, чем больше таких звонков, тем сильнее Путин чувствует себя внутренне", - заявил Пшидач.

В Польше считают, что наиболее эффективной будет именно политика изоляции Путина. Пшидач критикует поддержку контактов и проведение переговоров его коллег с Путиным.

"Из-за политики изоляции России можно достичь желаемых целей. И мы критически относимся ко всем этим телефонным звонкам, попыткам переговоров, потому что это только усиливает Владимира Путина", - заявил замминистра.

Пшидач объясняет, что Путин думает, если ему звонят, значит, становятся слабее. А значит, Путин может считать, что его политика правильная.