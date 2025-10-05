Кожна ніч - випробування на витримку: перші хвилини після удару РФ по Запоріжжю (відео)

За його словами, унаслідок чергової комбінованої атаки пошкоджень зазнали приватні й багатоповерхові будинки. Є поранені та, на жаль, загинула одна людина.

Білошицький зазначив, що поліція разом із рятувальниками, медиками оперативно прибули на місця влучань: евакуйовували людей із пошкоджених осель, деблокували постраждалих, допомагали людям з інвалідністю.

"Кожна така ніч — випробування на витримку й людяність. Але ми тримаємося разом. Ми сильні, бо поруч — ті, хто не лишається осторонь", - повідомив Білошицький.