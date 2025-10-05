UA

Кожна ніч - випробування на витримку: перші хвилини після удару РФ по Запоріжжю (відео)

Фото: наслідки атаки РФ по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)
Автор: Оксана Тесленко

Поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Запоріжжю в ніч на 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, унаслідок чергової комбінованої атаки пошкоджень зазнали приватні й багатоповерхові будинки. Є поранені та, на жаль, загинула одна людина.

Білошицький зазначив, що поліція разом із рятувальниками, медиками оперативно прибули на місця влучань: евакуйовували людей із пошкоджених осель, деблокували постраждалих, допомагали людям з інвалідністю.

"Кожна така ніч — випробування на витримку й людяність. Але ми тримаємося разом. Ми сильні, бо поруч — ті, хто не лишається осторонь", - повідомив Білошицький.

 

 

Наслідки нічної атаки

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали удари по Запоріжжю. Внаслідок атаки майже 300 абонентів залишились без газопостачання.

Окупанти атакували місто дронами та авіабомбами, завдавши щонайменше десяти ударів. Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі, а в місті тимчасово зникли вода та електропостачання.

Також відомо, що в результаті сьогоднішньої атаки в Запоріжжі постраждали 9 осіб, і ще одна людина загинула.

