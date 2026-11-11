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За кожен зайвий рік: кому підвищать пенсійні виплати та на скільки

06:30 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: на скільки може підвищитись пенсія через надбавки (колаж РБК-Україна)

Тим, хто пропрацював довше за встановлену норму, пенсію збільшують. За кожен повний рік понад норму надбавка становить 1%, але є одне обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

За який стаж доплачують

Надбавку нараховують за кожен повний рік стажу понад 35 років чоловікам і понад 30 років жінкам.

Для пенсій, які призначили до 1 жовтня 2011 року, норма менша. Це 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

За кожен такий рік пенсія за віком зростає на 1%. Відсоток беруть від суми, яку обчислили за статтею 27 закону.

Водночас є межа. Надбавка за один рік не може бути більшою за 1% від мінімальної пенсії за віком.

Мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму для людей, які втратили працездатність. Вона діє, якщо у чоловіка є 35 років стажу, а у жінки - 30 років. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, потрібно 25 років у чоловіків і 20 років у жінок. Розмір прожиткового мінімуму встановлює закон.

Понаднормовий стаж не обмежують.

Як повідомляло РБК-Україна, українці за кордоном можуть докупити страховий стаж.

Для цього потрібно укласти електронний договір із Пенсійним фондом, а мінімальний внесок у 2026 році становить 1 902,34 гривні.

Також ми писали, що люди без права на пенсію можуть отримувати державну соціальну допомогу.

Її розмір залежить від категорії одержувача, а оформити виплату можна через Пенсійний фонд.

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