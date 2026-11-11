За каждый лишний год: кому повысят пенсионные выплаты и на сколько

За какой стаж доплачивают

Прибавку насчитывают за каждый полный год стажа более 35 лет мужчинам и более 30 лет женщинам.

Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, норма меньше. Это 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

За каждый год пенсия по возрасту растет на 1%. Процент берут от суммы, вычисленной по статье 27 закона.

В то же время есть предел. Надбавка за один год не может быть больше 1% минимальной пенсии по возрасту.

Минимальная пенсия по возрасту равна прожиточному минимуму для людей, потерявших трудоспособность. Она действует, если у мужчины есть 35 лет стажа, а у женщины - 30 лет. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, требуется 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Размер прожиточного минимума устанавливает закон.

Сверхурочный стаж не ограничивают.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы за границей могут докупить страховой стаж .

Для этого следует заключить электронный договор с Пенсионным фондом, а минимальный взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны.