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За каждый лишний год: кому повысят пенсионные выплаты и на сколько

06:30 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: на сколько может повыситься пенсия из-за надбавок (коллаж РБК-Украина)

Тем, кто проработал дольше установленной нормы, пенсию увеличивают. За каждый полный год сверх нормы надбавка составляет 1%, но есть одно ограничение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

За какой стаж доплачивают

Прибавку насчитывают за каждый полный год стажа более 35 лет мужчинам и более 30 лет женщинам.

Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, норма меньше. Это 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

За каждый год пенсия по возрасту растет на 1%. Процент берут от суммы, вычисленной по статье 27 закона.

В то же время есть предел. Надбавка за один год не может быть больше 1% минимальной пенсии по возрасту.

Минимальная пенсия по возрасту равна прожиточному минимуму для людей, потерявших трудоспособность. Она действует, если у мужчины есть 35 лет стажа, а у женщины - 30 лет. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, требуется 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Размер прожиточного минимума устанавливает закон.

Сверхурочный стаж не ограничивают.

Как сообщало РБК-Украина, украинцы за границей могут докупить страховой стаж .

Для этого следует заключить электронный договор с Пенсионным фондом, а минимальный взнос в 2026 году составляет 1 902,34 гривны.

Также мы писали, что люди без права на пенсию могут получать государственную социальную помощь.

Ее размер зависит от категории получателя, а оформить выплату можно через Пенсионный фонд.

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