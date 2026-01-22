Кожен "Віктор", який продає інтереси Європи, заслуговує на потиличник, - Зеленський

Український лідер розповів, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня. За його словами, вони навіть діють всередині ЄС.

"Кожен Віктор, який живе на гроші Європи, і в той час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує на потиличник", - сказав він, імовірно, маючи на увазі угорського прем‘єра Орбана.

Зеленський зауважив, що якщо він почувається комфортно у РФ, то це не значить, що "ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви".

Європа має посилити санкції

Президент України наголосив, що РФ намагається "загнати українців у холодну смерть" при мінус 20 градусів за Цельсієм, але вона не могла б виробляти ракети без критичних компонентів інших країн.

"І це не лише Китай. Часто люди прикриваються тим, що Китай допомагає Росії. Так, допомагає, але не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній у Європі, США та Тайваню", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що завдяки санкціям російська нафта дешевшає, проте її потік не зупинився, а російські компанії, які фінансують агресію, досі працюють.

"Європа повинна робити більше, щоб її санкції блокували ворогів так само ефективно, як блокують американські санкції", - зазначив Зеленський.