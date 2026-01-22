Каждый "Виктор", который продает интересы Европы, заслуживает подзатыльник, - Зеленский

Украинский лидер рассказал, что силы, которые пытаются уничтожить Европу, не теряют ни одного дня. По его словам, они даже действуют внутри ЕС.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", - сказал он, вероятно, имея в виду венгерского премьера Орбана.

Зеленский отметил, что если он чувствует себя комфортно в РФ, то это не значит, что "мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы".

Европа должна усилить санкции

Президент Украины подчеркнул, что РФ пытается "загнать украинцев в холодную смерть" при минус 20 градусов по Цельсию, но она не могла бы производить ракеты без критических компонентов других стран.

"И это не только Китай. Часто люди прикрываются тем, что Китай помогает России. Да, помогает, но не только Китай. Россия получает компоненты от компаний в Европе, США и Тайваня", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что благодаря санкциям российская нефть дешевеет, однако ее поток не остановился, а российские компании, которые финансируют агрессию, до сих пор работают.

"Европа должна делать больше, чтобы ее санкции блокировали врагов так же эффективно, как блокируют американские санкции", - отметил Зеленский.