"Як біля Криму": Зеленський заявив, що Україна може топити кораблі РФ довкола Гренландії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час виступу в Давосі.

"Якщо російські бойові кораблі ходять вільно навколо Гренландії, Україна може допомогти. У нас є експертиза і зброя, щоб впевнитися, що жодного з цих кораблів не залишиться. Вони можуть потонути біля Гренландії точно так само, як тонуть біля Криму. Немає проблем, у нас є інструменти і є люди", - сказав він.

Президент наголосив, що для України море - не перша лінія оборони, і українські військові можуть діяти.

"І ми знаємо, як там битися, якби нас попросили, якби Україна була в НАТО. Але ми не в НАТО. Ми би вирішили цю проблему з російськими судами", - підкреслив Зеленський.

Ніхто не сприйматиме 40 солдатів серйозно

Він також прокоментував відправку десятків військових до Гренландії, і поцікавився, який це меседж для РФ, Китаю та Данії.

"Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії і Китаю і розгортаєте ці бази, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно, бо 30 чи 40 солдатів нічого не захистять. Ми знаємо, що робити", - наголосив лідер України.

Зеленський заявив, що ЄС потребує об'єднаних збройних сил, які зможуть його захистити. За його словами, сьогодні Європа покладається лише на віру, що "НАТО спрацює, якщо буде загроза".

"Але ніхто насправді не бачив Альянсу в дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву або вдарити по Польщі, хто відповість? Хто відповість? Прямо зараз НАТО існує завдяки вірі, вірі, що США будуть діяти, що вони не стоятимуть осторонь і допоможуть. Але що, якщо ні?", - йдеться у заяві Зеленського.

Європа почала діяти

Він зауважив, що дехто з європейських лідерів намагається зблизитися з президентом США Дональдом Трампом, а "дехто чекає, сподіваючись, що проблема зникне".

Президент України додав, що деякі країни ЄС почали інвестувати у виробництво зброї, будувати партнерства, а також залучати громадську підтримку на збільшення оборонних видатків.

"Але давайте пам'ятати… Поки Америка не натиснула на Європу, щоб вона витрачала більше на оборону, більшість країн навіть не намагалися досягнути п'яти відсотків ВВП, мінімуму, який потрібен, щоб забезпечити безпеку. Європа має знати, як себе захистити", - підкреслив український лідер.