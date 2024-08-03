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Кожен удар по базах РФ наближає справедливе закінчення війни, - Зеленський

Україна, Субота 03 серпня 2024 20:29
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Кожен удар по базах РФ наближає справедливе закінчення війни, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, наближає справедливе закінчення війни. Не тільки для України, а й для світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, - кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя", - наголосив президент.

Зеленський також подякував кожному українському військовому в збройних Силах, у розвідці та в Службі безпеки України, хто це забезпечує та дає такі потрібні для України далекобійні результати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні ЗСУ потопили підводний човен "Ростов-на-Дону" та завдали ударів по зенітному ракетному комплексу С-400 РФ в тимчасово окупованому Криму.

Водночас Сили оборони України в ніч на 3 серпня атакували об'єкти на території Росії. Під ударом були аеродром та нафтобази.

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