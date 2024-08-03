Кожен удар по базах РФ наближає справедливе закінчення війни, - Зеленський

Кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, наближає справедливе закінчення війни. Не тільки для України, а й для світу.

"Кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, - кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя", - наголосив президент.

Зеленський також подякував кожному українському військовому в збройних Силах, у розвідці та в Службі безпеки України, хто це забезпечує та дає такі потрібні для України далекобійні результати.