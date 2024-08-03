Каждый удар по базам РФ приближает справедливое окончание войны, - Зеленский
Каждый удар, точно отвечающий России на ее авиабомбы, приближает справедливое окончание войны. Не только для Украины, но и мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Каждый удар, точно отвечающий России на ее авиабомбы, уничтожающий российскую логистику, российские базы, усложняющий оккупанту пребывание на нашей земле, - каждый такой удар приближает справедливое окончание войны. Справедливо для нас, для мира, для Украины, для всех, кто ценит жизнь", - подчеркнул президент.
Зеленский также поблагодарил каждого украинского военного в вооруженных Силах, в разведке и в Службе безопасности Украины, кто это обеспечивает и дает такие нужные для Украины дальнобойные результаты.
Напомним, мы сообщали, что сегодня ВСУ потопили подлодку "Ростов-на-Дону" и нанесли удары по зенитному ракетному комплексу С-400 РФ во временно оккупированном Крыму.
В то же время Силы обороны Украины в ночь на 3 августа атаковали объекты на территории России. Под ударом были аэродром и нефтебазы.
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