Під ударом аеродром та нафтобази: що відомо про атаку Сил оборони на Росію

Сили оборони України в ніч на 3 серпня атакували об'єкти на території Росії. Під ударом були аеродром та нафтобази.

Що відомо про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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В ніч на 3 серпня у декількох регіонах Росії лунали вибухи. Зокрема, гучно було у Ростовській області. Росіяни скаржилися на атаку дронів та публікували кадри пожеж.

Атака на аеродром

Ще вночі російські Telegram-канали заявили, що був атакований аеродром "Морозовськ" у Ростовській області.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони завдали удару по аеродрому "Морозовськ". Операцію провели СБУ, ГУР та ЗСУ. Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. У мережі публікували кадри потужної пожежі у районі аеродрому.

Російська влада намагається приховати "приліт" по військовому об'єкту і стверджує, що горять складські приміщення.

Як зазначать росЗМІ, у Морозовську після нічної атаки запроваджено надзвичайний режим. Мешканців просять закрити вікна та не виходити на вулицю без потреби.

Це не перша українська атака на російський аеродром "Морозовськ". Так, у червні 2024 року керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що українські захисники використали щонайменше 70 безпілотників для атаки на аеродром у Морозовську.

Відомо, що "Морозовськ" був атакований у грудні 2023 року та квітні цього року. На цьому аеродромі базуються бомбардувальники Су-34.

Під ударом нафтобази

Генеральний штаб підтвердив, що цієї ночі також були атаковані нафтобази та об'єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів у Бєлгородській, Курській та Ростовській областях. Про це також свідчили у нічні публікації російських місцевих пабліків.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що дрони ГУР атакували склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату "Атлас" Росрезерву поблизу населеного пункту Каменск-Шахтинский у Ростовській області.

Склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів для військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях. Джерела зазначають, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 безпілотників типу Obsidian проєкту Nayan.

Російські ЗМІ повідомляли про потужну пожежу на території комбінату "Атлас". Її досі не можуть загасити. Стовп чорного диму видніється за декілька кілометрів від місця пожежі.

Крім того, цієї ночі була атакована нафтобаза "Губкінська" у Бєлгородській області. За даними джерел, безпілотники СБУ уразили нафтобазу. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання.

Що кажуть у Росії

Міністерство оборони традиційно відзвітувало про "відбиту" атаку. За словами росіян, нібито було перехоплено та знищено аж 75 безпілотників.: