Каждый "священник" РПЦ за границей завербован или имеет регалии спецслужб РФ, - ГУР

Шпионаж и пропаганда являются ключевыми задачами русской православной церкви (РПЦ) в Европе. Люди часто даже не подозревают, что находятся под влиянием структур, связанных с Россией.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил бывший заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Илья Павленко во время форума "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния".

Мероприятие, где были представлены исследования РПЦ в Европе, организовал Институт национальной устойчивости и безопасности.

"РПЦ - структура, которая действует в интересах государства-агрессора, и используется всеми российскими спецслужбами: и внешней разведкой СВР, и военной ГРУ, и ФСБ. Любой выезжающий за границу священник РПЦ либо завербован, либо имеет регалии российских спецслужб", - сказал Павленко.

Он отметил, что ключевые задачи РПЦ в европейских странах состоят в шпионаже и пропаганде выгодных Кремлю нарративов, в том числе среди украинских беженцев.

Также генерал напомнил, что Россия является прямой наследницей СССР, а сети ее влияния выстраивались десятилетиями.

"Наибольшая угроза заключается именно в масштабах этого влияния. Люди часто даже не осознают, что находятся под влиянием РПЦ или аффилированных с ней структур, фактически связанных с российскими спецслужбами", - рассказал Илья Павленко.

В то же время руководитель Службы военного капелланства ГУР отец Константин Холодов подчеркнул, что Украина должна формировать постоянное институциональное присутствие там, где проживают миллионы украинских граждан.

Фото: Константин Холодов (gur.gov.ua)

"Мы должны усиливать собственную церковную, культурную, образовательную, информационную и инфраструктуру безопасности за рубежом, чтобы миллионы украинцев продолжали ассоциировать себя с Украиной и не подчинялись губительному влиянию из Москвы", - резюмировал Холодов.