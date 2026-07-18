Каждый "священник" РПЦ за границей завербован или имеет регалии спецслужб РФ, - ГУР
Шпионаж и пропаганда являются ключевыми задачами русской православной церкви (РПЦ) в Европе. Люди часто даже не подозревают, что находятся под влиянием структур, связанных с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил бывший заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Илья Павленко во время форума "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния".
Мероприятие, где были представлены исследования РПЦ в Европе, организовал Институт национальной устойчивости и безопасности.
"РПЦ - структура, которая действует в интересах государства-агрессора, и используется всеми российскими спецслужбами: и внешней разведкой СВР, и военной ГРУ, и ФСБ. Любой выезжающий за границу священник РПЦ либо завербован, либо имеет регалии российских спецслужб", - сказал Павленко.
Он отметил, что ключевые задачи РПЦ в европейских странах состоят в шпионаже и пропаганде выгодных Кремлю нарративов, в том числе среди украинских беженцев.
Также генерал напомнил, что Россия является прямой наследницей СССР, а сети ее влияния выстраивались десятилетиями.
"Наибольшая угроза заключается именно в масштабах этого влияния. Люди часто даже не осознают, что находятся под влиянием РПЦ или аффилированных с ней структур, фактически связанных с российскими спецслужбами", - рассказал Илья Павленко.
В то же время руководитель Службы военного капелланства ГУР отец Константин Холодов подчеркнул, что Украина должна формировать постоянное институциональное присутствие там, где проживают миллионы украинских граждан.
Фото: Константин Холодов (gur.gov.ua)
"Мы должны усиливать собственную церковную, культурную, образовательную, информационную и инфраструктуру безопасности за рубежом, чтобы миллионы украинцев продолжали ассоциировать себя с Украиной и не подчинялись губительному влиянию из Москвы", - резюмировал Холодов.
Санкции ЕС против РПЦ
Напомним, в июне в СМИ появилось информация, что Европейский союз спешит принять 21-й пакет санкций против России, который в том числе мог бы включить наложение санкций на патриарха РПЦ Кирилла.
Ранее этот шаг блокировался Венгрией во времена правительства Виктора Орбана. Однако в связи с новым премьером Петером Мадьяром, полагалось, что позиция может измениться.
Но пару дней назад СМИ сообщили, что Патриарх Кирилл снова не попал в санкционные списки ЕС. На этот раз сыграла роль позиция Болгарии, которая выступила против.