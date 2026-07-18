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Каждый "священник" РПЦ за границей завербован или имеет регалии спецслужб РФ, - ГУР

19:55 18.07.2026 Сб
2 мин
Что известно о влиянии РПЦ в Европе?
aimg Эдуард Ткач aimg Ульяна Безпалько
Каждый "священник" РПЦ за границей завербован или имеет регалии спецслужб РФ, - ГУР Фото: Илья Павленко (gur.gov.ua)
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Шпионаж и пропаганда являются ключевыми задачами русской православной церкви (РПЦ) в Европе. Люди часто даже не подозревают, что находятся под влиянием структур, связанных с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил бывший заместитель начальника ГУР МО Украины, генерал-майор Илья Павленко во время форума "РПЦ в Европе: инфраструктура российского влияния".

Мероприятие, где были представлены исследования РПЦ в Европе, организовал Институт национальной устойчивости и безопасности.

"РПЦ - структура, которая действует в интересах государства-агрессора, и используется всеми российскими спецслужбами: и внешней разведкой СВР, и военной ГРУ, и ФСБ. Любой выезжающий за границу священник РПЦ либо завербован, либо имеет регалии российских спецслужб", - сказал Павленко.

Он отметил, что ключевые задачи РПЦ в европейских странах состоят в шпионаже и пропаганде выгодных Кремлю нарративов, в том числе среди украинских беженцев.

Также генерал напомнил, что Россия является прямой наследницей СССР, а сети ее влияния выстраивались десятилетиями.

"Наибольшая угроза заключается именно в масштабах этого влияния. Люди часто даже не осознают, что находятся под влиянием РПЦ или аффилированных с ней структур, фактически связанных с российскими спецслужбами", - рассказал Илья Павленко.

В то же время руководитель Службы военного капелланства ГУР отец Константин Холодов подчеркнул, что Украина должна формировать постоянное институциональное присутствие там, где проживают миллионы украинских граждан.

Каждый &quot;священник&quot; РПЦ за границей завербован или имеет регалии спецслужб РФ, - ГУРФото: Константин Холодов (gur.gov.ua)

"Мы должны усиливать собственную церковную, культурную, образовательную, информационную и инфраструктуру безопасности за рубежом, чтобы миллионы украинцев продолжали ассоциировать себя с Украиной и не подчинялись губительному влиянию из Москвы", - резюмировал Холодов.

Санкции ЕС против РПЦ

Напомним, в июне в СМИ появилось информация, что Европейский союз спешит принять 21-й пакет санкций против России, который в том числе мог бы включить наложение санкций на патриарха РПЦ Кирилла.

Ранее этот шаг блокировался Венгрией во времена правительства Виктора Орбана. Однако в связи с новым премьером Петером Мадьяром, полагалось, что позиция может измениться.

Но пару дней назад СМИ сообщили, что Патриарх Кирилл снова не попал в санкционные списки ЕС. На этот раз сыграла роль позиция Болгарии, которая выступила против.

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