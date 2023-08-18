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Кожен п'ятий здався добровільно. В ГУР назвали кількість полонених росіян за останні тижні

Фото: Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Обмінний фонд продовжує зростати. Лише за останні кілька тижнів більше 200 росіян вирішили здатись в полон.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Лише за декілька тижнів активних дій українських Сил безпеки і оборони як оборонних, так і наступальних на понад 200 російських військовополонених росіян збільшився наш обмінний фонд. Це означає, що повертати наших буде легше й активніше", - заявив Юсов. 

Як відзначив представник ГУР, кожен п'ятий окупант здався в полон добровільно. Зокрема щодня троє-п'ятеро російських військових роблять це за державною програмою "Хочу жить".

Обмін полоненими 

Наразі єдиними переговорами, які Україна веде з Росією є ті, що стосуються обміну полоненими. У квітні голова ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".

Під час сьогоднішнього брифінгу Юсов відзначив, що Україна наразі проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з країною-терористом.

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