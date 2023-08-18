Каждый пятый сдался добровольно. В ГУР назвали количество пленных россиян за последние недели

"Только за несколько недель активных действий украинских Сил безопасности и обороны как оборонительных, так и наступательных на более 200 российских военнопленных россиян увеличился наш обменный фонд. Это означает, что возвращать наших будет легче и активнее", - заявил Юсов.

Как отметил представитель ГУР, каждый пятый оккупант сдался в плен добровольно. В частности ежедневно трое-пятеро российских военных делают это по государственной программе "Хочу жить".

Обмен пленными

Пока единственными переговорами, которые Украина ведет с Россией, являются те, которые касаются обмена пленными. В апреле глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают возможность обмена пленными "всех на всех".

Во время сегодняшнего брифинга Юсов отметил, что Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными со страной-террористом.