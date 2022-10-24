Кожне десяте. Поляки підрахували кількість підприємств, відкритих українцями

Українці масово відкривають бізнес, приїхавши до Польщі через початок війни в Україні. Якщо у січні цього року було зареєстровано лише 188 таких підприємств, зараз ця цифра зросла до 2273.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на businessinsider.com.pl .

Катажина Дембковська, експерт Польського економічного інституту, говорить про те, що тенденція є очевидною і це свідчить про те, що українці планують залишатися в Польщі на тривалий термін. Причому 96% українських підприємців реєструвалися вже після лютого цього року.

Найчастіше вони організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси. Водночас, українці продовжують заповнювати вакансії у будівництві, агросекторі, автосервісі.

Крім того, експерти вважають показовими дані про початок нового навчального року, з яких стає зрозумілим, скільки українських біженців має намір пов'язати своє життя з Польщею на тривалий час.

"Можна припустити, що якщо хтось залишився у Польщі до вересня і віддав своїх дітей до школи тут, це важливе рішення щодо вибору місця проживання. Якщо до цього додати рішення про створення фірми, тобто вибір форми заробітку та закріплення джерела доходу, то можна припустити, що ці люди планують пов'язати своє життя з Польщею на більший термін", - наголошує Дембковська.